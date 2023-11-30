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Denizli'de evinde bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda Afganistan uyruklu genç, evine gelen kişi tarafından bıçaklandı. Sokağa çıkarak yardım isteyen genç, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

AA
Denizli’de evinde bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan dairede oturan Hüseyin Amiri (24) ile evine gelen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Amiri, sokağa çıkarak yardım istediği sırada yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Amiri'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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