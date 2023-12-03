Eski başkana bıçak darbesi

Muğla'da tanınan Denizlispor'un eski Başkanı Ali Çetin, taksici tarafından bıçaklandı. Olay, gece saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; taksisi ile yolcu almak için cadde üzerinde ilerleyen Barış .A., kendisini taciz ettiği ileri sürülen Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin ile tartışmaya başladı.

GAZETECİYE ENGEL OLDULAR

Çetin'in yanındakilerinin de arbedeye dönen tartışmaya dahil olması ile Barış.A., yanında bulunan bıçak ile Çetin'i vücudunun birkaç yerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Çetin, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü Barış.A. ise karakola götürüldü. Öte yandan, yaşanan olayı haber yapmak isteyen bir gazetecinin, Çetin'in oğulları ile yakınları tarafından tehdit edilerek engellendiği, kamera kaydının zorla sildirmeye çalışması ise büyük tepki çekti.

BU iLK DEĞİL

BIÇAKLI kavgada yaralanan Ali Çetin, 2019 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık halindeki bir restoranın görevlileri arasında yaşanan 'rezervasyon' tartışması yaşamıştı. Çıkan tartışmada Ali Çetin, mekanda bulunanlara hakaret etmesi ve polise saldırması nedeniyle darp edilmişti.