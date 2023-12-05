4 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş

Aydın'da yaşayan Mehmet Akkan (50), ailevi sorunlar nedeniyle 2019'da Aydın'ın Buharkent ilçesindeki evinden ayrılarak Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gittiğinden bu yana hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları Akkan'ın bulunması için 2021 yılında polise başvurdu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi.