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Haberler Denizli 4 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş

4 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş

Aydın'da 4 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Akkan'ın cesedi Denizli'de bulundu. Akkan'ın cesedinin toprağa gömüldüğünü tespit eden polis ekipleri, katil zanlısının da aralarında olduğu 4 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan katil zanlısının arkadaşını sopayla öldürdüğü, 3 yıl emekli maaşını çektiği öğrenildi.

AA

Aydın'da yaşayan Mehmet Akkan (50), ailevi sorunlar nedeniyle 2019'da Aydın'ın Buharkent ilçesindeki evinden ayrılarak Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gittiğinden bu yana hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları Akkan'ın bulunması için 2021 yılında polise başvurdu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi.

4 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş

Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, otomatik para çekme makinelerindeki (ATM) güvenlik kameraları görüntülerini incelendi. Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Ç. olduğunu belirleyen ekipler, Osman Ç'yi Denizli'nin Honaz ilçesinde yakaladı.

4 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osman Ç, emniyetteki sorgusunda, 2019 yılında, Akkan ve arkadaşları Enver Ç. ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini, husumet beslediği için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini Enver Ç. ile bulundukları yere gömdüklerini anlattı. Şüphelinin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu.

4 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşı sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş

Ekipler, Enver Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Ç. ile Enver Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, son 3 yılda, 2015 yılı öncesinde işlenmiş 6 faili meçhul cinayeti aydınlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı 7. faili meçhul cinayet olduğu kaydedildi.

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