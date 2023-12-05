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Denizli'de korkunç olay! Odun yapmak için kestiği ağacın altında can verdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde oğlu ile birlikte odun toplamaya çıkan 58 yaşındaki adam, kestiği ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İHA
Denizli’de korkunç olay! Odun yapmak için kestiği ağacın altında can verdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Kolak Mahallesi'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alageriş mevkiinde oğlu ile birlikte odun toplamaya çıkan 58 yaşındaki Erdoğan Arslan, kestiği ağacın altında kaldı. Ağaç devrildikten sonra babasının yanına gelen oğlu Mehmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erdoğan Arslan'ın cenazesi bugün, Kolak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Zavait mezarlığına defnedildi.

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