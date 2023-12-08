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Haberler Denizli Yaşlı kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu

Yaşlı kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu

SEBAHATTİN ALP
Yaşlı kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu
DENİZLİ Buldan'da akşam saatlerinde evine gelen Mustafa Turus, 62 yaşındaki eşi Hatice Turus'u evde bulamadı. Eşini aramak için Çarşı Mahallesi'ndeki eski evlerine giden ve komşularının kapılarını çalan koca, tüm çabalarına rağmen eşine ulaşamadı. Aramalarına binada devam eden koca, eşini bahçeye inen merdiven boşluğundaki korkuluklarda asılı halde buldu. Mustafa Turus'un yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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