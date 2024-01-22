Elektrik direğinden düşen işçi kurtulamadı

Denizli'de krom madeni sahasında elektrik hattı çeken işçi Nevzat Çiftçi, elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Çiftçi (51) bölgede bulunan krom madenine elektrik hattı çekmek için çalıştığı esnada direkten düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftçi'nin cenazesi memleketi Çameli ilçesinde toprağa verildi.