120 pehlivan deve Denizli arenasında buluştu

YÖRÜK kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşleri 120 pehlivan devenin katılımıyla Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu değerlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu sürece bizde bu talepleri karşılama noktasında gayret sarf edeceğiz" dedi. Deve güreşi, sabahın erken saatlerinde develerin yerini almasıyla başladı. Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşine katılım ücretsiz olurken, vatandaşlar heyecana ortak oldu