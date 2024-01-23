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Haberler Denizli 120 pehlivan deve Denizli arenasında buluştu

120 pehlivan deve Denizli arenasında buluştu

SEBAHATTİN ALP
120 pehlivan deve Denizli arenasında buluştu
YÖRÜK kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşleri 120 pehlivan devenin katılımıyla Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu değerlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu sürece bizde bu talepleri karşılama noktasında gayret sarf edeceğiz" dedi. Deve güreşi, sabahın erken saatlerinde develerin yerini almasıyla başladı. Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşine katılım ücretsiz olurken, vatandaşlar heyecana ortak oldu
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