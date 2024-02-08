Pamukkale’nin süper belediye başkan adayı

AK Parti'nin kurucuları arasında yeralan Pamukkale Belediyesi'nin yeni başkan adayı Halil Pekdemir, siyaset için 42 yaşında ortaokula başladı, 49 yaşında liseyi bitirdi, 55 yaşında üniversite sınavına girdi 61 yaşında yüksek lisans yaptı. Denizli siyasetinin tanınan isimlerinden biri olan Halil Pekdemir'in yaşam öyküsü başarılarla dolu. Pamukkale'de mevcut başkan Avni Örki'nin yerine yeni dönemde Halil Pekdemir aday olarak gösterildi.

ÖRNEK SİYASETÇİ

AK Parti'nin adaylarda üniversite mezunu olma şartı nedeniyle yeni başkan adayı Halil Pekdemir, kararlılığı sayesinde iş, eğitim ve siyaset hayatıyla örnek oldu. Pekdemir, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde dev işletmeler kurdu. Bin 200'ün üzerinde çalışanıyla geniş bir aile oluşturdu. İmkansızlıklara rağmen azmi sayesinde büyük başarıların altına imza atan Pekdemir iş, eğitim ve siyaset hayatında örnek bir kişilik olarak dikkat çekiyor. İş hayatına genç yaşta atılan Pekdemir'in 21 yaşında kendi işini kurdu. Ara vermek zorunda kaldığı eğitimine 42 yaşında yeniden başlayan Pekdemir, 45 yaşında ortaokulu, 49 yaşında liseyi bitirdi. Üniversite sonrası da 61 yaşında Yüksek Lisansını tamamladı.