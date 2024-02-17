Başer’den Denizli’ye balık hali müjdesi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi adayların çalışmaları hız kazanırken, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, vizyoner yapısıyla bir adım öne çıkıyor. Merkezefendi'ye ilişkin büyük projelerinin ilkini açıklayan Ekrem Başer, Kaleiçi bölgesinde bulunan mevcut balık halinin ve çevresinin estetik olarak bazı eksiklikleri bulunduğunu belirterek, hal esnafının da yapısal ve işlevsel açıdan çeşitli taleplerinin olduğunu söyledi.

DENİZLİYE YAKIŞACAK TESİS

BALIK halinin yalnızca balık satışı değil, balıkla ilgili her türlü ihtiyaca cevap veren bir tesis olması gerektiğini anlatan Başer, "Kent merkezinde kolay ulaşılabilir bir konumda, hemşehrilerimizin araçlarını tesisin otoparkına park edip, rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri bir kompleks planlıyoruz. Hemşehrilerimiz abalığı hazırlatıp, pişirtip, yan ürünlerini de temin edebilecek. Denizli'ye yakışır bir balık halini ilçemize kazandıracağız" dedi.