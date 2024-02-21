Denizli’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar

Denizli'de trafikte seyir halinde olan bir aracın üzerinde alkollü içecekle ellerini yıkayan gençler, sosyal medyada paylaştıkları görüntünün ardından jandarmanın sanal devriyesi tarafından tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi hakkında adli ve idari cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye çalışmasında Denizli-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Honaz Tüneli'nde otomobille tehlikeli hareketler yapan ve trafik güvenliğini ihlal eden bir içerik tespit etti. Otomobil üzerinde alkollü içecekle ellerini yıkayan iki gencin sosyal medya hesabını inceleyen ekipler, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan faaliyette 4 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen araç sürücüsü ile birlikte 4 kişiye mahkeme, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan ve ayrıca 7 bin 260 TL idari para cezası verdi. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.