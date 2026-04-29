Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi için o tarihi kaçımayın

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi merak ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Daha önceki bayram ödemelerinde ikramiyelerin bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırıldığı görülmüştü. Bu uygulamaya benzer şekilde, 2026 yılı için de ödemelerin bayramdan önce başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda ikramiyelerin 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında tahsis numarasının son rakamına göre yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.