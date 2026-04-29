Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi için o tarihi kaçımayın

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, ikramiyeden faydalanmak isteyenler için son tarih geliyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı.
Emekli Aylığı Alanlar: 4.000 TL
%75 Ölüm Aylığı Alanlar: 3.000 TL
%50 Dul Aylığı Alanlar: 2.000 TL
%25 Yetim Aylığı Alanlar: 1.000 TL
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi merak ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Daha önceki bayram ödemelerinde ikramiyelerin bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırıldığı görülmüştü.
Bu uygulamaya benzer şekilde, 2026 yılı için de ödemelerin bayramdan önce başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda ikramiyelerin 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında tahsis numarasının son rakamına göre yatırılması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN SON TARİH
Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemelerine göre, bayram ikramiyesi alabilmek için emeklilik aylığının ödemenin yapılacağı ay itibarıyla bağlanmış olması gerekiyor.
Emekli maaşları, başvurunun yapıldığı ayı izleyen ayın başından itibaren başlatıldığı için, 30 Nisan mesai bitimine kadar dilekçe vermeyenler bu yılki ikramiyeden yararlanamayacak ve haklarını gelecek yıla bırakmış olacak.