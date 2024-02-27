Merkezefendi Adayı Başer iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Ekrem Başer, Denizli Ticaret Odası ziyaretiyle başladığı iş dünyası gezilerinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor. İş dünyasının siyasetteki başarılı temsilcisi Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Başer, yalnızca işverenler değil işçi örgütleriyle de temaslarda bulunuyor. Ulaşabildiği tüm oda, dernek ve sendikaları turlayan Başer, yönetim kademesiyle bir araya gelip Denizli iş hayatına önemli kazanımlar sağlayacak projelerini anlatıyor, öneri ve beklentileri dinliyor.

Başer'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı projelerinin arasında kent ekonomisini canlandıracak, ara elaman sıkıntısını ortadan giderecek, kadın ve genç istihdamını arttıracak çok sayıda başlık yer alıyor.

Başer bu önemli projelerini paylaşmak için DTO'nun ardından Denizli Sanayi Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği gibi iş dünyasının önemli temsilcilerinin yan sıra işveren dernekleri ve işçi sendikalarıyla da görüşüp projelerini anlatıyor.

DENİZLİ SANAYİ MÜZESİ SANAYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI

Ekonomi ve iş dünyasını yakından ilgilendiren projelerden en dikkat çekici olanı Denizli Sanayi Müzesi. Reel sanayisi ile yalnız tekstilde değil pek çok sektörde ülkenin lokomotif şehri konumundaki Denizli'nin sanayi tarihi eskilere dayanıyor. Ancak şu ana kadar kent sanayisinin gelişim evrelerini gösteren bir müze fikri daha önce dillendirilmemişti. Başer'in bu projesi sanayicileri heyecanlandırdı.

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI ARTACAK

Başer'in önemli projeleri arasında genç ve kadın istihdamı arttıracak uzun süreli ve iş garantili meslek edindirme kursları, ara eleman sıkıntısını giderecek eğitim merkezleri ve programları, Tarım Danışma Ofisleri, Tohum Bankaları, Bölgesel İstihdam Ofisleri gibi önemli projeler bulunuyor. Merkezefendi'ye yapılacak örnek turizm projeleriyle de bölge turizmine can vermeyi planlayan Başer'in projeleri de muhatapları tarafından doğru ve yerinde tespitler olarak yorumluyor.