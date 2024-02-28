Karısını ekmek bıçağıyla öldürdü

DENİZLİ'DE yabancı uyruklu kişi, birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan kadını bıçakla öldürdü. Çocukların yardım çığlığı üzerine gelen komşuları tarafından ihbar edilen katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde dün öğle saatleri yaşanan vahşette, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), aynı evde uzun yıllardır yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan Nasım Gol Karımı (30) ile tartışmaya başladı. Habibi ekmek bıçağı ile Nasım Gol Karımı'yı bıçakla yaraladı. Ekipler, Habibi'yi gözaltına aldı.