  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Karısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Karısını ekmek bıçağıyla öldürdü

SEBAHATTİN ALP
Karısını ekmek bıçağıyla öldürdü

DENİZLİ'DE yabancı uyruklu kişi, birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan kadını bıçakla öldürdü. Çocukların yardım çığlığı üzerine gelen komşuları tarafından ihbar edilen katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde dün öğle saatleri yaşanan vahşette, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), aynı evde uzun yıllardır yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan Nasım Gol Karımı (30) ile tartışmaya başladı. Habibi ekmek bıçağı ile Nasım Gol Karımı'yı bıçakla yaraladı. Ekipler, Habibi'yi gözaltına aldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA