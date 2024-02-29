Kayıp postacı ölü bulundu

DENİZLİ'DE yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan posta çalışanı, makilik alanda ölü bulundu. Kayıp şahsın yüksekten düştüğü ve bu neticede hayatını kaybettiği düşünülüyor. Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuşpınar Mahallesinde ikamet eden posta çalışanı Süleyman Özsoydan (37), 25 Şubat Pazar günü yürüyüş yapmak için evden ayrılarak Çamlık Mesire Alanı bölgesine gitti.

Bekar olduğu öğrenilen Özsoydan'dan birlikte yaşadığı annesinin, oğlundan haber alamaması üzerine bölgede polis ekipleri arama çalışması başlattı. Özsoydan'ın gittiği alanda incelemelerde bulunan polis ekipleri, şahsa ait eşyaları iki farklı noktada tespit etti. Sarp alana ulaşan polis ekipleri makilik alanda Özsoydan'ın cansız bedenini buldu.