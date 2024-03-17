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Haberler Denizli Denizli'de yamaç paraşütü kazası! Genç kız yere çakılarak hayatını kaybetti

Denizli'de yamaç paraşütü kazası! Genç kız yere çakılarak hayatını kaybetti

Denizli'de 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaparken kaza geçiren genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ege Su Arslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.

İHA
Denizli’de yamaç paraşütü kazası! Genç kız yere çakılarak hayatını kaybetti

Denizli'de 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaptığı esnada yere çakılan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde 1,5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ege Su Arslan (24), Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden yamaç paraşütü yapmak için tek başına atlayış gerçekleştirdi. Atlayıştan kısa süre sonra hakimiyeti kaybeden genç kız yere çakıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi altına bulunan Arslan, bugün yaşamını yitirdi. Doktorlarının tüm çabalarını sonuçsuz kaldığı Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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