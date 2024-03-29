“Denizli’de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2004 yılında Denizli'de başlayan AK Belediyecilikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek kente pek çok eser kazandırdıklarını kaydetti. Görev süresi boyunca hiç ayrım yapmadıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Biz rüştümüzü yerel yönetimlerde ispat ettik" dedi.

'GÖNÜLLERDE YER ETTİK'

Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtıklarını belirten Zolan, "Belediyecilikte yılların verdiği birikim ve donanıma sahibiz. Nerede bir şey yapılması gerekiyorsa oraya koştuk. Kişi, ilçe, mahalle, sokak ayrımı yapmadık. Derdi olana derman olmak için koştuk. Hayal denen işleri bir bir gerçekleştirdik. Arkamızdaki en büyük güç ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun belediyecilik anlayışını Denizli'mizde inşa etmek için gayret sarf ettik. Sadece yapılar yaparak mı hizmet ettik? Hayır, aynı zamanda gönüller yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bize dedi ki 'Hizmetler gereklidir, olmazsa olmaz ama gönüller yapılmalıdır. O olmadan hiçbir şey olmaz'. Hem hizmet ettik hem de gönüllerde yer edindik" dedi.

'BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR'

"Biz Denizli sevdamızın peşinden gidiyoruz" ifadelerini kullanan Zolan, "Her kesimin başkanı olma noktasında gayret sarf ettik. Herkesin bize ulaşması noktasında kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Hamdolsun Denizli'miz bizi hep gönüllerine bastı. İnşallah 31 Mart akşamı da Denizli'miz yine en güzel kararı verecek" diye konuştu. Zolan, "Güzel işlerin altına birlikte imza attık. Yapılamaz, çözülemez denilen birçok işi yaptık. Bir olduk, birlik olduk. Birlikte başardık. Denizlimizle ilgili daha çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Makamların en güzeli, gönüllerde ve sizlerin dualarında yer alabilmek" ifadelerini kullandı. Endüstri Meslek Lisesi restorasyon çalışmalarının ardından Denizli'nin ilk ve tek Kent Müzesi'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Mart ayı içinde açtıklarını hatırlatan Başkan Osman Zolan, müzenin Denizli'nin ulusal ve uluslararası imajına katkı sağlayacağını ifade etti.

'ÇITAYI HEP YÜKSELTTİK'

Müzenin bir ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini müjdeleyen Zolan, uzun yıllardır arzu edilen bir güzelliğe ulaşmanın mutluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Denizli'nin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için yatırımlara devam ettiklerini hatırlatan Zolan, 100 bin kişiye hizmet verecek 10 bin tonluk su deposunu hizmete aldıklarını belirtti. Zolan, Akbaş Barajı, içme suyu arıtma tesisi, iletim hatları ve içme suyu depolarının bugünkü değeriyle toplam 3 milyar liraya mal olduğunu açıkladı. Hava kirliliğinden dolayı nefes almakta dahi zorluk çekildiğini hatırlatan Başkan Zolan, doğalgazdan yeşil alanlara, ulaşımdan sosyal tesislere göreve geldikleri ilk günden itibaren kentte hizmet destanı yazdıklarını anlattı.

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

BELEDİYECİLİK hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınma projeleri ile örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesi için büyük önemi bulunan mera ıslah çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. 2022 yılında 4 ilçede 6 bin 350 dekar, 2023 yılında 11 ilçede 12 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise 9 ilçede yapacağı 9 bin dekarlık ıslah çalışmasına başladı. Üç yılda 27 bin 350 dekar mera alanının ıslah edileceği proje, hayvancılık yapan çiftçilerin en temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi en ucuz şekilde üretmelerini sağlamak, bitki vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini temin ederek sürdürülebilir mera kavramı geliştirmeyi amaçlıyor.