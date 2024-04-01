Denizli’de sürpriz sonuç

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sonucu en çok merak edilen kentlerden biri olan Denizli'de ciddi sürprizler yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 47 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan ise yüzde 38 oyda kaldı. Sandıklardan gelen ilk veriler sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelen vatandaşların sayısı saatler ilerledikçe artmaya başladı.

Bülent Nuri Çavuşoğlu

BEKLENMEYEN SONUÇLAR

Denizli'nin bazı ilçelerinde de şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Merkezefendi'de mevcut Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan yüzde 52'lik oy oranı ile yarışı önde götürdü. AK Parti adayı Ekrem Başer ise yüzde 48 oy oranında kaldı. Pamukkale'de ise CHP adayı Ali Rıza Ertemur yüzde 37 oranında oy alırken, AK Partili Halil Pekdemir'in oyu yüzde 26,16'da kaldı. AK Parti'nin kalesi durumunda olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yeni kurulan ilçelerden Pamukkale, 2 dönemdir AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyordu.

2019'A GÖRE EL DEĞİŞTİRDİ

Merkezefendi ilçesi de ilk dönem AK Parti'de iken geçen dönem CHP'ye geçmişti. Bu sonuçlar siyasi çevrelerde de sürpriz olarak yorumlandı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti (12), CHP (5), MHP (2) ilçe Belediye Başkanlığı almıştı. 2024 seçimlerinde ise tablo değişti ve Denizli'de 19 ilçeden 13'nü, CHP (Çivril, Çal, Bekilli, Bozkurt, Güney, Buldan, Honaz, Tavas, Kale, Acıpayam, Sarayköy, Merkezefendi, Pamukkale), 3'ünü AK Parti ( Baklan, Çameli, Babadağ), 1'ini Yeniden Refah Partisi (Beyağaç), 1'ini İYİ Parti (Çardak), 1'ini ise MHP (Serinhisar) önde götürdü.

"DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİ"

DENİZLİ protokolü, siyasi parti temsilcileri ile adaylar da oylarını dün kullandı. Mevcut Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte Hayırseverler Ortaokulu'ndaki 2102 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Zolan'a AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de eşlik etti. Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, 2102 numaralı sandıkta sıraya girerek vatandaşlarla sohbet etti. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, oyunu kullanmasının ardından okulda vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Zolan, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasinin vazgeçilmezi seçimlerdir, halkın iradesidir. Öncelikle ülkemize, şehrimize ve tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.