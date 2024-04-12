Feci kaza sürücü ve eşinin sonu oldu

Denizli'nin Tavas ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde meydana gelen kazada Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci hayatını kaybederek kızları yaralandı. Hüseyin İkinci yönetimindeki araç seyir halindeyken karşıdan gelen Mehmet Ali Erçıkdı yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede Hüseyin ve Zehra İkinci çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. İlkinci'nin kızları Şerife İlkinci iseağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazada Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci hayatını kaybederken, kızları da yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kamyonette bulunan sürücü Mehmet Ali Erçıkdı, Rukiye Erçıktı ve çocukları E.S. Erçıktı kazada yaralanırken ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci ve Zehra İlkincinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.