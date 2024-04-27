Özel’in motosiklet şovunda olay çıktı

YEREL Seçimler öncesinde CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum "Büyükşehir Belediyesini kazanmamız halinde meydanda kırmızı motosiklet ile tur atacağım" sözü vermişti. Denizli'de kazandıkları belediyelere ziyaret ve tebrik etmeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu söz üzerine il binasından Denizli Büyükşehir Belediyesine kadar kırmızı motosiklet ile geldi.

ARSLAN ÖFKE KUSTU

ÖZEL'İN motosiklet şovu olaylı bitti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 Mart günü Uzun Çarşı'da sevgilisi tarafından kafasından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan'ın babası Hilmi Arslan, CHP Lideri Özgür Özel'e kırmızı motosikletle geldiği Denizli Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde isyan etti. Daha önce Ankara'da üye katılım töreninde kendisine rozet takılarak CHP üyesi yapılan acılı babadan CHP liderine tepki göstererek, "O zaman beni alıp Ankara'ya götürdünüz üye yaptınız o günden sonra nerede CHP? Kızım öldürüldü ne aradınız ne sordunuz" diyerek o dönemde kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Arslan'ın konuşmasının üzerine Özel, "Ben seninle görüşeyim, senin acın benim acım. Seni belediyede işe alacağız. Sana sahip çıkacağız, elimizden geleni yaparız, kimseyi geride bırakmayız" dedi.