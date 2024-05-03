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Haberler Denizli Dolandırıcılık operasyonu: 3 ilde 10 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık operasyonu: 3 ilde 10 kişi tutuklandı

SEBAHATTİN ALP
Dolandırıcılık operasyonu: 3 ilde 10 kişi tutuklandı
DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ ATV ilanları verip, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Denizli merkezli Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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