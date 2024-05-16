Denizli’de ‘Beltaş tesisleri alkollü olsun’ polemiği

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında BELTAŞ tarafından işletilen 5 tesisin "içkili yer bölgesi" olarak belirlenmesi için önerge verildi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu imzalı önergenin meclis gündemine alınması yönündeki teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis gündemine alınan önerge Hukuk İşleri Komisyonu'na sevk edildi. Komisyon raporuna göre, mecliste görüşülüp karara bağlanacak.

VERİLMİŞ SÖZÜNÜZ VARDI

MECLİS toplantısında, emeklilere ve doğum yapanlara verilecek destek de görüşüldü. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Değirmenci, emeklilere verilecek yardımın 5 bin lirayla sınırlandırılmasını eleştirdi. Değirmenci, "Zat-ı alilerinizin seçim vaatlerinde 'Emekli ikramiyesinin iki katı kadar vereceğim' diye bir sözünüz vardı. Biz, AK Parti Grubu olarak o sözlerin yerine gelmesini bekliyorduk, haklı olarak Denizlili vatandaşlarımız da bekliyor" dedi.