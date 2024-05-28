Pamukkale’de gece müzeciliği ile 3 milyon turist hedefi

"İNŞALLAH 3 MİLYONUN ÜZERİNDE MİSAFİRİ AĞIRLAYARAK SEZONU KAPATACAĞIZ"

Gece ziyaretleriyle bölgedeki otellerde konaklama gün sayılarında artışın yaşanmaya başladığını dile getiren Şen, yabancı ve yerli turistlerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.



Şen, bu yıl için sene başında yaklaşık 3 milyon civarında yerli ve yabancı misafir hedefini koyduklarını hatırlatarak, "Ama gece müzeciliğinin katkısıyla bu rakamı kolaylıkla aşabileceğimizi, bunun da katbekat üstüne çıkabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırlayarak sezonu kapatacağız." dedi.

