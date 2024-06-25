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Haberler Denizli Denizli'de sahipsiz köpek dehşeti! Yürüyen adamın üzerine saldırdı

Denizli'de sahipsiz köpek dehşeti! Yürüyen adamın üzerine saldırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kafeler Sokağı'nda yürüyen A.D. sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken A.D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA
Denizli’de sahipsiz köpek dehşeti! Yürüyen adamın üzerine saldırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki Kafeler Sokağı'nda yürüyen çıkan A.D, yerde yatan sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan A.D'nin imdadına koşan çevredeki vatandaşlar, köpeği uzaklaştırdı. Kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesine giden yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, barınağa götürüldü.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.D'nin yürüdüğü sırada köpeği sevmeye çalışması ve bu sırada elinden yaralanması, sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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