Atlı jandarmalar göreve başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de görevli atlı jandarma timi, turistlerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için mesai harcıyor. Daha önce Ankara ve Muğla Ölüdeniz'de devriye görevine katılan timin "Hazal" ve "Yankı" adlı atları, bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Atları sevmek isteyen turistler onlarla bol bol fotoğraf çektiriyor. Pamukkale'nin çocuk misafirleri de atlara yaklaşıp onlarla vakit geçirmeye çalışıyor.