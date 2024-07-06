Babasını kurtarmak için canını hiçe saydı

Denizli'de, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Muhammet Hüseyin Görmez'in (16), aynı olayda ağır yaralanan babasını kurtarmak isterken vurulduğu ortaya çıktı. Olayda tetiği çeken Melih K.'nin (35) yanında olduğu belirlenerek gözaltına alınıp, tutuklanan İzzet Duman'ın (32) ifadesinde, Melih K.'nin, eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını söylediğini belirtip, "Yolda karşılaştıklarında ikili birbirlerine silah çekti. O esnada araya girip, 'Babamı vurmayın' diyen Muhammet Hüseyin Görmez'e Melih K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri isabet etti" dedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Görmez, Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul Görmez, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Baba Emrah Görmez'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olayın ardından çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu belirledi. Olay anında Melih K.'nin yanında İzzet Duman'ın bulunduğu tespit edildi. Melih K. aranırken, İzzet Duman 2 gün sonra polise teslim oldu. Duman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.