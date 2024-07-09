Nuri Başkan’dan darbe üstüne darbe

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptıkları icraatlarla halkın tepsini toplamaya devam ediyor. Osman Zolan'dan başkanlığı devralan Çavuşoğlu, göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kaldırdı, daha sonra büyükşehir şirketi olan BELTAŞ'ın tesisleri alkollü olsun önergesi verdi. Kentin ortak markası ve değeri olan Denizlispor'un elinden önce takım otobüsünü ardından da kulübün işlettiği otoparkları alan Çavuşoğlu, son olarak Denizlispor'a Atatürk Stadı'nı tahsis etmekten vazgeçtiğini belirtti.

TRANSFER YAPAMIYORLAR

TFF 2.Lig'den düşen ve yeni sezonda 3.Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, kesinleşmiş 411 milyon borcu nedeniyle 3 dönemdir transfer yapamıyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle, adeta meteliğe kurşun atan horozlar, altyapıdan A Takıma çıkarılan 19-20 yaşındaki Denizlili gençlerle mücadele veriyor.

Başkan Çavuşoğlu, Denizli Atatürk Stadı'nı Denizlispor'a tahsis olayından vazgeçerek sporcuları zor durumda bıraktı.

MÜDÜRLÜKTEN KİRALADI

Bugüne kadar en büyük desteği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden alan yeşil siyahlılar, 31 Mart yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince, adeta kıyıma uğradı. Göreve başlar başlamaz Denizlispor'a tahsis edilen takım otobüsünü ve kulübe önemli gelir kapısı olan kulübün işlettiği otoparkları geri alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizlispor'a bir darbe daha vurdu.

Çavuşoğlu, şimdi de Denizli Atatürk Stadı'nın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden kiralanıp, Denizlispor'a tahsis olayından vazgeçerek, kurulduğu 1966 yılından bu yana maçlarını Atatürk Stadı'nda oynayan Denizlispor'un yeni sezonda yine Atatürk Stadı'nda oynamasını tehlikeye soktu.

VAADLERİNİ ÇABUK UNUTTU

SEÇİM öncesi Denizlispor' un maçlarına gelerek tribün şovunu yapan ve seçim çalışmalarında Denizlispor'a her türlü desteği vereceğini açıklayarak oy isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Atatürk Stadını kiralamadan vazgeçmesi, yeşil siyahlı kulübü zor durumda bırakırken, taraftarları da üzdü. Çavuşoğlu seçim öncesinde "Denizlispor'un hak ettiği eski, mutlu ve başarıdan başarıya koştuğu günlerine kavuşması için elinden geleni yapacağım. Size söz veriyorum" demişti ama koltuğa oturunca bu sözlerini çabuk unutup, kulübe sırt çevirdi.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ise, "Eğer Büyükşehir Belediyesi destek vermezse, biz kendi imkanlarımızla stadı kiralamak zorunda kalacağız. Fakat nakit konusunda çok zor durumdayız" dedi.