Milletin kırmızı çizgisine dokunmayın

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisinde gündeme gelen Selçukbey Mahallesi'nde ki meydanda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki tankın kaldırılıp yerine heykel dikilmesi konusu gündeme bomba gibi düştü. Denizli'de karara tepkiler çığ gibi yükseldi.

Yapılmışı yıkmasını, geçmişte kendisine ait olmayanlarla uğraşmasını sanat adı altında ne olduğu belli olmayan ucube heykelleri ortalığa saçmayı bir hizmet anlayışı olarak benimseyen CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yeni bir skandala imza attı.

Doğan Selçukbey Mahallesindeki 15 Temmuz şehitler anıtının bulunduğu meydandaki Tank ve onu engelleyen elinde Türk bayrağı olan vatandaşları temsil eden heykelleri kaldırıp yerine "Demokrasi Anıtı" temalı başka bir heykel dikmek istiyor. Şeniz Doğan'ın bu girişimi "15 Temmuz Ruhunu unutturmaya çalışıyor tek amacı bu" söylemleriyle tepkiyle karşılandı.

"DARBEYE DİRENİŞİN HAFIZALARDAN SİLİNMEK İSTEMESİDİR"

Başta siyasiler olmak üzere, vatandaşlar da Projenin darbenin 8. yıldönümüne dek getirilmesini çok manidar bulundu. Sosyal medyada sert eleştirilerde bulunan İlçe sakinleri de, tankın meydandan kaldırılıp yerine yapılacak "Demokrasi anıtı heykeli" düşüncesinin yanlış olduğunu bu kararın kasıtlı alındığını ve tek dertlerinin 15 Temmuz direnişindeki kahramanlığın hafızalardan silinmek istenmesidir sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

"BU KARAR DEMOKRASİYE HİZMET DEĞİL 15 TEMMUZ'DA YAŞANANLARI UNUTTURMA HEVESİDİR."

Ak Parti Denizli Milletvekili, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Nilgün Ök, '15 Temmuz Şehitler Anıtı' bir anıt olmaktan öte Kahraman Şehitlerimizin onur ve beka mücadelesinin simgesidir. Bu karar demokrasiye hizmet değil 15 Temmuz'da yaşananları unutturma hevesidir. Merkezefendi ilçemiz ve Denizlimiz için son derece onur kırıcıdır. Selçukbey Mahallemizde bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın yıkılması yönündeki kararını kınıyorum. Bu ve benzeri hareketleri yapanlar ulus, tarih ve demokrasi bilincinden yoksun kişilerdir" dedi.

Nilgün Ök, " Başkan Şeniz Doğan, bıraksın kendisinden önce yapılan, herkes tarafından kabul görmüş anıtla uğraşmayı, belediyecilik yapsın. Yapılmışı yıkmasını, geçmişle uğraşmasını değil, ilçemize dair, ilçemizin vizyonunu geliştirmeye yönelik, vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen yeni projeler üretmesini bekleriz.

"15 TEMMUZ'UN UNUTULMASINA, UNUTTURULMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adı geçen meydan da vatandaşlarımız tarafından Tank Meydanı olarak kabul görmüştür. Eğer Doğan, "Demokrasi Anıtı" yapmak istiyorsa başka bir alanda yeni anıt yapabilir; bunun için de yarışma düzenleyebilir. Önünde engel yok. Bu vatanın her bir ferdi, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ülküsü ve namusu uğruna şehit düşen demokrasi şehitlerimizi ve binlerce gazi verdiğimiz o gecenin acısını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Bu sebeple gerek hemşerilerim gerek bizler, 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"BU ANITI KALDIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

AK Parti Denizli il Başkanı Yücel Güngör, " Eğer Darbe girişimi olursa Tankın üstüne 'ilk ben çıkarım' diyen ama darbe girişimi esnasında tankların arasından sıvışanların, 'Tank Meydanına' tahammül etmeleri beklenemez. O meydan 8 yıldır orada..Kimsenin de kaldırılsın diye talep de, gündem de yok. Neden 15 Temmuz a yakın tarihte böyle bir ani karar alındı ? Milletimizi bölme ve parçalama amacıyla yapılan Hain FETÖ darbe girişimi olan 15 Temmuzu hatırlatan herşeyden rahatsız olarak Aziz Türk Milletimizin hatırasını yok etmeye çalışmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Yeni bir meydan yeni bir park yapmaya gücü ve vizyonu yetmeyenler, AK parti döneminde yapılan parklara isim değiştirerek kendileri yapmış gibi gösterdiklerine şahid olmuştuk. Şimdi de 15 Temmuzu hatırlatan ve vatandaşlarımız arasında da 'Tank meydanı' olarak da isimlendirilen meydanı ortadan kaldırmaya çalışmak, iyi niyetli gözükmüyor. '15 Temmuz Tank Meydanı' olarak, milletimizin koyduğu isimden kimse rahatsızlık duymamalı, vatandaşlarımızın kahramanlığını dile getiren bu anıtı kaldırmaya kimsenin gücü yetmez" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, Selçukbey Mahallesindeki tank meydanında vatandaşlarla birlikte tepkileri dile getiren sert bir açıklama yaptı. Durmaz, "Bilindiği üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünü önümüzdeki günlerde idrak edeceğiz. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaşadığı en karalık gecelerden biriyken; asil milletimiz tarafından tanka, tüfeğe, savaş uçağına çıplak elleri ve bedenleri ile karşı duruşun ve demokrasimizin bir zaferi olan büyük bir destan olmuştur. Genç yaşlı çoluk çocuk ve toplumun her kesimden kişi darbeye hayır diyerek 250 den fazla şehit ve yüzlerce yaralı verip; günlerce demokrasi nöbetleri tutularak halkımız tarafından demokrasimize sahip çıkılmıştır.

"O GECE YAŞANANLARI UNUTTURMAYA YÖNELİK BİR DAVRANIŞTIR"

Ak Parti döneminde Merkezefendi ilçemize kazandırılan Selçukbey mahallemizdeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolunda bulunan ve 15 Temmuzu bizlere unutturmayan bu anıt; maalesef ki CHP li Merkezefendi Belediyesi tarafından kaldırılarak yerlerine heykel dikileceği yönünde karar alınmıştır. Bu açıkça 15 Temmuz ve o gece yaşananları unutturmaya yönelik bir davranıştır.15 Temmuzu hatırlatan bir eserden rahatsızlık duymak, tam da 15 Temmuzun yıl dönümünde bu meydana heykel dikme kararı vermek milletimizin değerleri ile örtüşmez. 8 yıldır hiçbir şekilde böyle bir gündem olmamasına rağmen durduk yere böyle bir karar alınması 15 Temmuzda vatandaşımın yazdığı büyük zafere gölge düşürmektir.

"15 TEMMUZ'DA YAZILAN DESTANIN HATIRALARINI SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Gücünüz ve vizyonunuz yetiyor ise yeni meydanlar ve yeni yollar yaparak bu şehre ve milletimize hizmet edin. Aziz milletimiz çıplak tenleri ile tanka kafa tutarken ve tankın altına yatıp darbeye dur derken, tankların arasından sıvışıp, Türk kahvesi içerek televizyonda izleyen bir zihniyetten başkaca bir davranış şekli de beklenemez. CHP li Merkezefendi Belediyesi daha öncesinde AK Parti döneminde yapılan parkın adını değiştirip yeniden açmış, pandemi döneminde de yaptığı ucube ye heykelleri ile gündeme gelmiş, pandemide emek veren sağlık personelimize ve milletimize yakışmayacak heykeller ile tüm Türkiye'de komik duruma düşmüştür. CHP zihniyetinin heykel aşkını biliyoruz. Ancak biz Merkezefendili vatandaşlar olarak, belediyenin şehrimize yeni meydanlar, yeni yollar yeni projeler üretmesini beklerken 15 Temmuzu unutturmaya yönelik olarak alınan bu kararı kabul etmiyoruz.15 Temmuz da yazılan demokrasi destanını ve onun hatıralarını silmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

"DURUP DURURKEN KAŞINIYORLAR MİLLETİN KIRMIZI ÇİZGİSİNE DOKUNMAYIN"

Merkezefendi Belediyesi'nin Ak Partili kurucu eski Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapılmak istenenin aslında 15 Temmuz millet iradesinin rövanşını almak olduğunu ifade ederek, " Ülkemiz 8 yıl önce çok tehlikeli bir uçurumun kenarından döndü. Sembolik meydanın kaldırılmasını esefle kınıyorum. Belediye başkanı Demokrasi Anıtı yapacak yer mi bulamadı neyin amacını taşıyorsa açıkça çıkıp söylesin Demokrasiyi dillerine dolamaktan vazgeçsinler. Asıl niyetlerine perde yapmasınlar. Kendileri hiç bir meydan yapmadı. Yapılanı niye bozuyorsunuz. Rövanşist bir davranış. Durup dururken kaşınıyorlar. Milletin kırmızı çizgisine dokunmayın" diye tepki gösterdi.