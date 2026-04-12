Bir bankamatikçi de Karabağlar’dan çıktı! 3 ilçe mercek altında!

3 İLÇE MERCEK ALTINDA

Karabağlar'da AK Partili Fırat Eroğlu'nun CHP İlçe Başkanı üzerinden dile getirdiği iddialar, İzmir'in diğer büyük ilçelerinde eş zamanlı yürütülen SGK soruşturmalarıyla birleşince şehirde "belediye kadroları" üzerinden büyük bir siyasi deprem yaşanıyor. Özellikle Bornova Belediyesi'nde patlak veren ve Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bazı bürokratların "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla ifade vermesine neden olan süreç, İzmir'deki bankamatik tartışmalarını yerel bir çekişmeden çıkarıp adli bir boyuta taşıdı. Bornova'daki soruşturmanın temelini, Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin 'bankamatik memuru' olarak işe alınması ve haksız kazanç sağlanması iddiaları oluştururken, benzer bir denetim dalgası Buca ve Çiğli belediyelerini de kıskacına almış durumda. Buca Belediyesi'nde SGK müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ancak mesaiye gelmeyen çok sayıda isim olduğu üzerinde duruluyor. Bu isimler arasında aktif siyaset yapan parti yöneticilerinin bulunması, "sahte sigortalılık" şüphesini güçlendiriyor. Öte yandan mali krizle boğuşan Çiğli Belediyesi'nde de devasa SGK ve vergi borçlarının kaynağı araştırılırken, müfettişlerin "hayali personel" ve "çalışmadan ödenen maaşlar" dosyasını titizlikle incelediği biliniyor.

DİĞER