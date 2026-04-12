Bir bankamatikçi de Karabağlar’dan çıktı! 3 ilçe mercek altında!

Karabağlar Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısının ikinci oturumuna, hizmetlerden ziyade karşılıklı suçlamalar ve sert tartışmalar damga vurdu. Belediyenin faaliyet raporunu görüşmek üzere toplanan mecliste gündem, AK Partili Meclis Üyesi Fırat Eroğlu'nun fitilini ateşlediği iddialarla bir anda değişti.
YILLARDIR DEVAM EDIYOR
Eroğlu, konuşmasında doğrudan CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa'yı hedef alarak, kendisinin belediyeden çalışmadan maaş aldığını öne sürdü. 2016 yılından bu yana devam eden bir sürece dikkat çeken Eroğlu'nun bu sözleri, salonda tansiyonun bir anda yükselmesine neden oldu. Meclis Birinci Başkan Vekili Serkan Yıldız, tartışmanın büyümesi üzerine araya girerek Eroğlu'nu faaliyet raporuna sadık kalması konusunda uyardı. Yıldız, ilçe başkanının bir misafir olduğunu hatırlatsa da Eroğlu bu duruma itiraz ederek eleştirilerini sürdürdü.
MAKYAJLAMA SİYASETİ
Karşılıklı söz düellosunun sertleştiği anlarda "terbiyesizlik" suçlamaları havada uçuşurken, Eroğlu geri adım atmayarak doğruları konuştuğunu ve rahatsız olanların sırasını beklemesi gerektiğini savundu. Faaliyet raporuna yönelik teknik eleştirilerde de bulunan Eroğlu, belediyenin harcamalarını verimsiz bulduğunu belirterek kamu kaynaklarının çarçur edildiğini ifade etti. Özellikle eski bankların boyanıp yeniymiş gibi gösterilmesini örnek gösteren Eroğlu, belediyenin icraatlarını "makyajlama siyaseti" olarak nitelendirdi. Gergin bir atmosferde devam eden oturum, İzmir siyasetinde şeffaflık ve liyakat tartışmalarının önümüzdeki süreçte de ana gündem maddesi olacağını bir kez daha gözler önüne serdi.
3 İLÇE MERCEK ALTINDA
Karabağlar'da AK Partili Fırat Eroğlu'nun CHP İlçe Başkanı üzerinden dile getirdiği iddialar, İzmir'in diğer büyük ilçelerinde eş zamanlı yürütülen SGK soruşturmalarıyla birleşince şehirde "belediye kadroları" üzerinden büyük bir siyasi deprem yaşanıyor. Özellikle Bornova Belediyesi'nde patlak veren ve Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bazı bürokratların "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla ifade vermesine neden olan süreç, İzmir'deki bankamatik tartışmalarını yerel bir çekişmeden çıkarıp adli bir boyuta taşıdı. Bornova'daki soruşturmanın temelini, Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin 'bankamatik memuru' olarak işe alınması ve haksız kazanç sağlanması iddiaları oluştururken, benzer bir denetim dalgası Buca ve Çiğli belediyelerini de kıskacına almış durumda. Buca Belediyesi'nde SGK müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ancak mesaiye gelmeyen çok sayıda isim olduğu üzerinde duruluyor. Bu isimler arasında aktif siyaset yapan parti yöneticilerinin bulunması, "sahte sigortalılık" şüphesini güçlendiriyor. Öte yandan mali krizle boğuşan Çiğli Belediyesi'nde de devasa SGK ve vergi borçlarının kaynağı araştırılırken, müfettişlerin "hayali personel" ve "çalışmadan ödenen maaşlar" dosyasını titizlikle incelediği biliniyor.