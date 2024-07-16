Denizli’de düşen yıldırım ormanda yangın çıkardı

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların görülmesi üzerine bölgeye ilk müdahale ekipleri yönlendirildi.

Ormanlık alanda devam eden yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.