Seçimi kazanınca maaş sözünü unuttu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun seçim öncesi belediye çalışanlarına yönelik zam sözünü hatırlatan Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, "Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunulan ek protokol teklifinde belediye çalışanlarının maaşlarının tüm sosyal haklar ile birlikte 25 bin lira olması şartı vardı. Hani nerede sözünüz? Sosyal yardımlar, yemek yardımı, ulaşım yardımı ve ikramiye hariç net 25 bin lira olacaktı?" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NA tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Sezai Söylemez, "Ek protokol sözünü tut başkan" çağrısı yaptı.Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, seçim öncesi açıkladığı belediye çalışanlarının maaşlarının sosyal yardımlar, yemek yardımı, ulaşım yardımı ve ikramiye hariç net 25 bin lira olacağı ile ilgili sözünü hatırlattı.

Başkan Söylemez, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm işçiler adına yetkili sendika olarak temmuz ayından itibaren geçerli olması için ek protokol talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunulan ek protokol teklifinde ise belediye çalışanlarının maaşlarının tüm sosyal haklar ile birlikte 25 bin lira olması şartı vardı. Hani nerede sözünüz? Sosyal yardımlar, yemek yardımı, ulaşım yardımı ve ikramiye hariç net 25 bin lira olacaktı. Bizde yetkili sendika olarak bunu kabul etmediğimizi bildirdik" şeklinde konuştu.