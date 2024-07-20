Denizli’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Önder (73) idaresindeki 20 H 4865 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 EY 077 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Önder yönetimindeki araç, yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer otomobil sürücüsünü ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Önder'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araçların karayolundan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.