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Haberler Denizli Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Denizli'de Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde traktörle tarla sürerken fenalaşan 38 yaşındaki İbrahim Gerü, tarla sahibi tarafından ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Gerü'nün kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

SEBAHATTİN ALP
Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Denizli'de traktör ile tarla sürerken fenalaşan 38 yaşındaki çiftçi, tarla sahibi tarafından ölü olarak bulundu.

Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde traktör ile tarla süren İbrahim Gerü (38), fenalaşarak yere yığıldı. Aradan geçen birkaç saatin ardından Gerü'nün yanına giden tarla sahibi, talihsiz adamı hareketsiz halde buldu. Tarla sahibinin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Gerü'nün saatler önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalışmaya gittiği tarlada hayatını kaybeden İbrahim Gerü'nün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Şeker hastası olduğu öğrenilen Gerü'nün ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.

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