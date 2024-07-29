Para göndermek isterken hayatının şokunu yaşadı! Bir tuşa bastı ATM 20 bin lira verdi

Denizli'de yaşayan emekli askeri personel Eyüp Akdoğan (54), oğluna para göndermek için geçtiğimiz Cumartesi günü bir kamu bankasının Denizli Saltan Şubesi'ne ait ATM'ye gitti. Kartsız işlemler menüsünden para yatırmak isteyen Akdoğan, önceki müşteriden kalan "Başka işlem yapmak istiyor musunuz" şeklindeki uyarı bildirimi için 'hayır' butonuna bastı. Butona basmasıyla birlikte açılan para haznesinde binlerce TL ile karşılaşan Akdoğan, ne yapacağını şaşırdı. Bir süre tereddüt eden, Akdoğan, sahibi hatırlayıp geri döner düşüncesiyle parayı alıp ATM önünde bir süre bekledi. Uzun süre gelen giden olmayınca parayı yanındaki poşete koyan Akdoğan, evine giderek hiç dokunmadan parayı muhafaza etti.

Hafta başında bankaların mesaiye başlamasıyla ATM'nin bağlı olduğu banka şubesine giden Akdoğan, ATM'nin kendisine geri verdiği yüklü miktarla para olduğunu belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda 20 bin 400 lira paranın, kurumsal bir müşteri tarafından yatırdığı belirlendi. Vatandaşın yatırdığı para sistem üzerinden hesaba geçse de ATM haznesinde kaldığı ve Akdoğan'ın o parayı bulduğu tespit edildi.