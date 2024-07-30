Çivril’in ciğerleri yanıyor

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli orman Bölge Müdürlüğü, Çivril Orman Şefliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına, Çivril'de faaliyet gösteren maden ve inşaat firmalarının su tankerleri ile greyder ve kepçeleri de destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden yangın bölgesine helikopterle de su atılarak, yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bölgeye sivil vatandaşların girişi yasaklandı. Çivril - Karabedirler karayolu da yangın sebebiyle sivil araç trafiğine kapatıldı.

DESTEĞE GELEN HELİKOPTER ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Çivril'deki orman yangını için Antalya'dan desteğe gelen helikopter, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaptı. Son ana kadar yangına müdahale eden helikopter, yakıtı bitince iniş yapmak zorunda kaldı.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleye daha sonra Antalya'dan desteğe gelen ikinci helikopter de katıldı. Her iki helikopter de havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaparak yangının büyümesini önledi.

8 hektar ormanlık alana zarar veren alevlere son ana kadar müdahale eden Antalya'dan gelen helikopter, yangının kontrol altına alındığı dakikalarda yakıt yetersizliği nedeniyle Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Kültürel Miras Listesi'ndeki Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme Festivali'nin yapıldığı alana zorunlu iniş yaptı. Helikopterin zorunlu inişi mahallede kısa süreliğine paniğe neden oldu. Helikopterin yakıt takviyesinden sonra bölgeden ayrılacağı belirtilirken, köydeki vatandaşlar helikopterle hatıra fotoğrafı çektirdi.