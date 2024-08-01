Asansör üçüncü kattan zemine çakıldı: 4 yaralı

Olay,Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde bir taşımacılık ve turizm firmasında meydana geldi. Firmanın ofis olarak kullandığı üç katkı binada kullanılan asansörün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle boşa düştü.

Yaşanan kazada içerisinde 4 kişi bulunan asansör, üçüncü kattan zemine çakıldı. İhbar üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Asansörde mahsur kalan dört kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Asansör kazasında yaralanan İsmail K., Tolgahan A. Oğuzhan Mete Y. ve İran asıllı Amil A., itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları asansör boşluğundan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

YARALANAN 4 kişi, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ■