Sürü sahibini ıskalayınca araya giren çobanı öldürmüş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 25 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayda, çiftçilik yapan 75 yaşındaki Mehmet Ali Aslan, komşusu olan aileyle aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle karşı tarafa ateş açmış, yaşanan arbedede kavgayı ayırmaya çalışan ve sürü sahibi Ersan Memiş'in yanında 15 yıldır çoban olarak çalışan 36 yaşındaki Hikmet Duman'ı öldürmüştü.

İki komşu arasında cinayete dönüşen olayın detayları ortaya çıktı. Mehmet Ali Aslan'ın, yaklaşık 9 ay önce motosikletini komşusu Ersan Memiş'in yaktığından şüphelenmesi üzerine iki komşu arasında husumet doğdu. Mehmet Ali Aslan'ın komşularının kendi evinin önünden geçen yolu kullanmaması için yola içerisinde çivi olan kum serdiği iddia edildi.

Olay günü Ersan Memiş'in yola serilen kumu traktörüyle dağıtması üzerine duruma öfkelenen Mehmet Ali Aslan, elindeki tüfekle yola çıkıp tartıştığı ve elindeki sopayla üzerine doğru gelen bulunan Ersan Memiş'e elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan Ersan Memiş'in ailesi ve çalışanları olay yerine geldi. Bu sırada Ersan Memiş'in aile yakınları Mehmet Ali Aslan'ın elindeki tüfeği almaya çalışırken, kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar ailenin yanında çoban olarak çalışan Hikmet Duman'ın karnına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Mehmet Ali Aslan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.