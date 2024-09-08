Denizli OSB Başkanı Uslu hayatını kaybetti

DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu (71) hayatını kaybetti. Denizli'nin Tavas ilçesinde dünyaya gelen Denizli başarılı iş adamı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Mehmet Abdülkadir Uslu, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığına bağlı olarak yatmakta olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Denizli OSB Yönetim Kurulu, acı haberi paylaştığı taziye mesajıyla kamuoyuna duyurdu. Uslu'nun cenazesi dün ikindi namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığa defnedildi.