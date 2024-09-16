Tripolis Antik Kenti’nde hummalı çalışma! 1800 yıllık Anıtsal Çeşme ziyarete açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Tripolis Antik Kenti Anıtsal Çeşme Kazı Projesinin başarıyla tamamlanması, antik kentin turizm potansiyelini artırdı. Proje ile Tripolis Antik Kentinde, geçmişi milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşmenin gün yüzüne çıkartılması, bölgede turizm potansiyelinin korunması, tanıtım faaliyetlerinin artırılması, bölgeye daha çok turist çekilmesi, bölgede gezilebilecek alan ve konaklama sayısının artırılması sağlandı.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten GEKA, alternatif turizmin gelişmesi ve bölgede yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeye destek veriyor. Ajans, bir alternatif turizm çeşidi olan kültür turizminin bölgede ön plana çıkmasını hedefliyor. Bu amaçla, özellikle son yıllarda bölgedeki antik kent ve ören yerlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor. GEKA'nın bu kapsamdaki önemli projelerinden birisi olan "Tripolis Antik Kenti Anıtsal Çeşme Kazı Projesinin" kazı çalışmalarını ise PAÜ Arkeoloji Bölümü tarafından yürütüldü.

GEKA desteğiyle ortaya çıkarılan ve Anadolu'da çok önemli tarihi yapılarından birisi olan anıtsal çeşme, ilgi odağı haline geldi. Tripolis'in prestij yapılarından olan, civar kentlerden ve bölgelerden farklı özellikteki mermerlerin yanı sıra Mısır'daki Asvan şehrinden de kırmızı renkli granitlerin kullanıldığı anıtsal çeşme, nitelik ve büyüklük olarak milattan sonra 2.'ci yüzyıla ait çok az sayıdaki eserden birisi olarak biliniyor.