Restoranda kanlı kavga: 1 ölü

Denizli Pamukkale'de bir restoranda kavga çıktı. Olay, saat 03.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat nedeniyle kapalı olan restoranda arkadaşlarıyla oturan Mehmet Demirkaya (25) ile yanlarına gelen kişiler arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tabancalarla ateş edip bıçakla saldırdı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sağlık ekibi, restoranda sırtından vurulan Mehmet Demirkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sol ayağından silahla yaralanan Mehmet Ali A. ile göğsünden bıçakla yaralanan Devran S. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin incelemede, 20'den fazla boş kovan ile tabanca ve bıçak bulundu. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Mehmet Demirkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.