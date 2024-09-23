Denizli’de nar hasadı başladı! 50 bin ton rekolte bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da 50 bin tonun üzerinde nar rekoltesi beklediklerini anlatarak, kentte meyvecilik açısından narın önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Geçen yıl Denizli'de 2 bin 377 hektar alanda 49 bin 381 ton nar üretimi gerçekleştiğini kaydeden Çınar, "Dekara düşen ortalama nar verimi 2 bin 77 kilogram. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı 1 milyon 337 bin 622 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 204 bin 391 adettir. Meyve veren ağaç başına ortalama verim 37 kilogramdır." diye konuştu.