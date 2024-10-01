Kaza kazayı getirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki aracın karıştığı bir kazanın ardından bekleyen otomobile, hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki gençten biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

PAMUKKALE ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde otomobil ve hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından hareketsiz kalan otomobil yol ortasında kaldı. Araç sürücüsü, reflektör koyarak çekici beklemeye başladı. Ancak, o sırada hızla gelen motosiklet, yolun ortasında duran otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Kale (27) ve Fatih Sezer, otomobilin içine savruldu.

ARKADAŞLARI ÖLÜM AYIRDI

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Fatih Sezer'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk ederken, Mehmet Kale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemezken, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.