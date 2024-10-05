Kasiyer Merve’yi öldüren katilin annesinden kan donduran sözler: İyi ki yapmışlar, ellerine sağlık

OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Merve Acar'ı öldürüp, amcasının oğlu Hasan Söylemez'i yaralayan Yusuf Söylemez hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi. Olaya karışan diğer kişiler Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Tutuklu 7 sanığın yargılandığı Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün duruşmaya devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez ile Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan ve Tolga Gök hazır bulundu. Sanık Buse Simay Karakaya ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul ve sanıkların yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Tolga Gök'ün adli kontrol şartıyla salıverilmesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı pazartesi gününe erteledi.