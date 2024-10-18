AK Parti Denizli’de 8 ilçe başkanını belirledi

KONGRELER sürecine giren AK Parti Denizli'de, Genel Merkez 8 ilçede aday olacak isimleri işaret etti. Merkezefendi'de Duygu Canbaz ismi öne çıktı.Sarayköy'de Fatma Demirbakan Kurt, Babadağ'da Fatih Karakurt'un üyelerin desteğini alarak göreve getirilmesinin ardından Merkezefendi ilçesi de dâhil 8 ilçede kongreye tek adayla gidileceği belirtildi.

İL BAŞKANI AÇIKLADI

Gelişmeleri AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör sosyal medya hesabından duyurdu. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in onayı ile Merkezefendi'de Fatih Durmaz'ın yerine Duygu Canbaz bayrağı devralacak ilçe başkanı olarak açıklandı. Paylaşımda Acıpayam'da Kadir Hüseyin Okyay, Bozkurt'ta Kezban Gün, Beyağaç'ta Habib Çokal, Güney'de Barış Özbilen, Honaz'da Hayati Işık, Çivril'de Özkan Avcı ve Tavas'ta da Yusuf Otaklı'nın ilçe başkanı adayı olduğu kaydedildi. Güngör adayların bu şekilde belirlendiğini kaydederek, "Tüm Adaylarımız ilçelerimize Denizlimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bayrağı devredecek olan tüm ilçe başkanlarımıza da bugüne kadar yapmış oldukları fedakarlıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.