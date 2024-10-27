Denizli’deki orman yangını dördüncü gününde! İşte bölgedeki son durum

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Çam kozalaklarının onlarca metre fırlayarak yeni parlamalara neden olduğu yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler 24 saat aralıksız olarak görev yaparken; sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.