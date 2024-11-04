Burnunu arı sokan adam canından oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde burnunu arı sokması sonucu nefes almakta zorlanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babası ile birlikte bahçede çalışmaya giden 48 yaşındaki Çetin Perşan dinlenmek için oturduğu sırada burnunu arı soktu. Arı sokması ile yüzü şişen Perşan nefes almakta zorlandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Üç gün süren tedavinin ardından hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Çetin Perşan'ın uzun süre nefessiz kaldığı için beyin ölümünün gerçekleştiği ve vücut fonksiyonlarının işlevini yerine getiremediği bildirildi.