“Türkiye'ye bir tehdit olursa oraya kadar gideriz”

DENİZLİ'DE AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, ülkenin her yerinde başı dik, alnı açık, alımlı çalımlı yürüyebilen bir tek partinin AK Parti olduğunu söyledi. Zeybekci, "Etrafımız ateş çemberi. Biraz daha artırarak devam edecekler. 'Bizim ne işimiz var Suriye'nin kuzeyinde' diyenlere, gerekirse ta köküne kadar gideriz. Mevzubahis vatan olursa, Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz. Sakın ola ki Türkiye'ye karşı bıçak kemiğe dayanana kadar beklerler yanılgısı içinde hiç kimse olmasın. Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz o kadar basit" dedi.

'BAŞKA BİR BOYUT'

ZEYBEKCİ, Türkiye'nin Somali'de devasa bir operasyon yaptığını belirterek şunları kaydetti: "Türk araştırma gemileri orada. Türkiye'nin orada 4 tane de savaş gemisi var. Somali'deki en muhteşem yapı oradaki Türkiye Büyükelçiliği. Devasa bir yapı içinde yeterince mevcut askerimizin de olduğu en güvenli yer. Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz."