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Denizli'de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı kaldırımda yürüdüğü esnada birden yola çıkan 10 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korkunç kaza kameralara yansıdı.

İHA
Denizli’de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı eve giderken arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi B.E.Ö., arkadaşlarıyla sohbet edip ilerlerken bir anlık dalgınlığı sonucu yola indi. Yola indiği anda seyir halindeki kamyonun çarpmasıyla dengesini kaybedip yere düşen 10 yaşındaki çocuk, kamyonun altında ezilmek üzereyken arkadaşlarının çekilip son anda kaldırıma çıkartıldı.

Denizli’de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Kamyonun arka tekerleklerinin altında ezilmek üzereyken kurtarılan B.E.Ö., ilk anda göğsüne aldığı darbeyle yaralandı. Arkadaşı ve çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu B.E.Ö.'nün vücudunda sıyrıklar ve kaburgasında kırık oluştuğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edilirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

10 yaşındaki B.E.Ö.'nün ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun dikkatsizliği sonucu kaldırımda yürürken bir anda yola indiği, kamyonun çarpması sonucu yere düştüğü ve daha sonrasında yuvarlanan çocuğunun ezilmek üzereyken arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

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