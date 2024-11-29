Denizli’de ’Çetin ceviz’ operasyonu! Ceviz üreticilerini dolandıran 11 kişi yakalandı

Adliyeye sevkleri sırasında şüphelilerin aileleri alkış tutarken, bir şüphelinin de kendisini alkışlayarak "Devam, devam" demesi dikkat çekti. Şüphelilerden biri ise sevk sırasında "Bu kadar meşhur olacağımı bilmiyordum" dedi.

Şüphelilerin ifadelerinde üreticilerin 2 milyon liralık zararını ödemeyi kabul ettikleri öğrenildi.