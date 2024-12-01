Kumar, doktoru ölüme götürdü

Denizli'de görev yaptığı hastanenin acil servisinde damar yolu açtıran, kanser alanında en iyi araştırma ödülüne sahip Nükleer Tıp Radyoloji, Organ Görüntüleme, Radyoterapi ve Tıp Fiziği alanlarında uzman Doktor Serhat Aras, kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte ettikten sonra otomobiliyle kente hakim bir nokta olan seyir tepesine giderek ölmeyi beklediği belirlendi. Polis merkezine müracaatta bulunan M.B.Ş., arkadaşı olan Aras'ın yaklaşık 6-7 ay önce de intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini beyan etti. Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan ekipler, Serhat Aras'ın kullandığı aracın Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

ENJEKTÖR BULUNDU

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipleri Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

'BORÇ BATAĞINDAYDI'

Görevli olduğu Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümüyle ilgili olarak yapılan araştırmada Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra acil servise gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı. Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağına yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Eşi bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu ve bu sebepten borç batağında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.