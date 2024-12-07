28 bin 582 kullanımlık bonzaiyi lüks aracın döşemesine gizledi

Denizli'de polis ekiplerinin operasyonla yakalandığı torbacının kullandığı lüks aracın döşemesine gizlenmiş halde 28 bin 582 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli takibe alındı. Yeterli delillere ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, şüpheliyi kullandığı araç ile seyir halindeyken kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan torbacının üzerinde ve aracında narkotik detektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda 226 parça halinde ve 28 bin 582 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 485 TL para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen torbacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.